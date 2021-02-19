

«Грузия: политический кризис с российским запахом» — статья «Le Figaro»

19.02.2021 15:40





«Грузия: политический кризис с российским запахом» — статью с таким заголовком об отставке премьер-министра Грузии Гиоргия Гахария публикует французское издание «Le Figaro».



Как отмечается в материале уход премьера, стал новым эпизодом политического кризиса, в котором с 2019 года замешана Россия.



«Россия уже давно потеряла место в сердцах 3,7 миллионов грузин», — пишет издание, подчеркивая, что политический кризис 2021 года является продолжением событий, последовавших за визитом депутата Госдумы России коммуниста Сергея Гаврилова в Грузию.



«Гаврилов должен был открыть заседание Межпарламентской ассамблеи православия и он естественно занял кресло председателя парламента Грузии. Это вызвало большой протест, поскольку в Грузии считают, что Россия оккупировала 20 процентов территории Грузии и поддерживает сепаратистскую Абхазию и Южную Осетию», — пишет издание.



«16 февраля парламент, контролируемый партией «Грузинская мечта» олигарха Бидзины Иванишвили, сделавшего состояние в России в 1990-х годах, снял с Ники Мелия неприкосновенность. В результате голосования в среду суд в Тбилиси вынес решение приговорить лидера оппозиции к тюремному заключению. Ника Мелия обвиняется в том, что она не внесла залог за изъятие электронного браслета несколько месяцев назад. Но суть дела восходит к ночи с 20 на 21 июня 2019 года, когда Ника Мелия среди сотен демонстрантов попыталась вторгнуться в парламент», — так французское издание оценивает недавние события и указывает, что в последние годы правосудие в Грузии часто является политизированным.



Figaro также упоминает заявление Сергея Гаврилова, в котором тот похвалил правящую партию и заявил, что «Грузинская мечта» сделала все для избежания госпереворота, репрессий и диктатуры.



В статье говорится, что новый кризис окажет влияние на процессы на Южном Кавказе — в регионе, в котором «Россия укрепила свои позиции как никогда прежде».



«На этом фоне парламентские выборы 31 октября довели Грузию до кризиса. Победа «Грузинской мечты» оказалась настолько спорной, что ни одна оппозиционная партия не согласилась войти в парламент.



Грузинская мечта представила кандидатом в премьеры Ираклия Гарибашвили. Этот 38-летний франкофон уже занимал этот пост в 2013-2015 годах и оставил плохой след», — заключило издание «Le Figaro».



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