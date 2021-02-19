

Вольский: Иванишвили не вмешивался в процесс подбора кандидата в премьеры

19.02.2021 16:59





Бидзина Иванишвили не вмешивался в процесс принятия решения при подборе кандидата в премьер-министры, и как сам он сказал, и не будет вмешиваться, однако я не думаю, чтобы его отношение было далеким от тех решений, которые созревают, рассматриваются и принимаются в сформированной им команде, - заявил журналистам первый вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский.



В этом контексте Вольский отметил, что решать команде, как будет развиваться политическая ситуация в стране.



«Выбрали бы Ираклия Гарибашвили, меня или любого представителя политсовета партии, разумеется, в связи с этим у Бидзины Иванишвили не было бы иных соображений. Иванишвили не вмешивался в процесс принятия решения при подборе кандидата в премьер-министры, и как сам он сказал, и не будет вмешиваться, однако я не думаю, чтобы его отношение было далеким от тех решений, которые созревают, рассматриваются и принимаются в сформированной им команде», - завил журналистам Вольский.



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