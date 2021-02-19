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Бакрадзе: Главная задача радикальной команды «Грузинской мечты» заключается в демонстрации собственной власти


19.02.2021   17:09


Главная задача сегодняшней радикальной команды «Грузинской мечты» заключается в демонстрации собственной власти, даже если это произойдет за счет разрушения страны. Это плохой сигнал, - заявил журналистам лидер «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе в офисе «Национального движения», откликаясь на представление на пост премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.

По его словам, фундаментально ошибается тот, кто думает, что сегодня утверждение правительства однопартийным парламентом может в какой-то форме разрядить кризис.

Как отметил Бакрадзе, перекручиванием рук страна не пойдет вперед и этим «Грузинская мечта» лишь погубит себя. По его словам, путь проходит лишь через диалог и мирный процесс.

«Надеюсь, что кто бы ни был в Грузинской мечте», здравомыслящие люди, так же как мы и наши партнеры не допустят, чтобы процесс последовал в пропасть, однако само по себе назначение и номинирование Ираклия Гарибашвили является именно сигналом к тому, что, к сожалению, главная задача сегодняшней радикальной команды «Грузинской мечты» заключается в демонстрации собственной власти, даже если это произойдет за счет разрушения страны. Это плохой сигнал», - заявил Бакрадзе.

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