

20 человек задержаны на акции перед парламентом

19.02.2021 18:20





20 человек были задержаны в ходе противостояния между сотрудниками правоохранительных органов и участников акции перед парламентом.



Активисты арестованы по статье 173 Кодекса об административных правонарушениях, которая предусматривает наказание за неповиновение требованию сотрудника полиции.



Для справки, противостояние началось после того, как сторонники оппозиции попытались поставить палатку у черного входа в здание законодательного органа, а сотрудники правоохранительных органов запретили это.



При первом столкновении были задержаны 10 человек, нарушивших порядок.



Ситуация на месте обострилась после того, как член «Единого национального движения» Леван Хабеишвили выразил свое возмущение арестом активистов и пообещал поставить палатку перед зданием парламента, что ему также не разрешили сделать сотрудники правоохранительных органов.



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