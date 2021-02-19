

Госдеп США намекнул на сомнения в стремлении Грузии в НАТО из-за приговора лидеру оппозиции

19.02.2021 19:01





В Государственном департаменте США намекнули на сомнения в евроатлантических устремлениях Грузии в связи с решением арестовать лидера крупнейшей оппозиционной партии и призвали всех политических игроков воздержаться от обострения ситуации.



Об этом говорится в заявлении Госдепа США, обнародованном представителем Недом Прайсом, с которой ознакомилась "Европейская правда".



Он отмечает, что США глубоко обеспокоены последними событиями в Грузии.



"Мы призываем все стороны проявить сдержанность и избегать любых шагов или риторики, которые могут привести к усилению напряженности и насилия. Мы призываем правительство Грузии действовать в соответствии с его евроатлантическими стремлениями и усилить приверженность принципам демократии, индивидуальной свободы и верховенства права, обеспечивая, что судебная система свободна от политического предубеждения", - подчеркнул представитель Госдепа.



Он добавляет, что США продолжат сотрудничество с Грузией, которую считают стратегическим партнером, и будут продвигать идеи верховенства права и подотчетных учреждений.



Напомним, Тбилисский городской суд в среду 17 февраля постановил арестовать Нику Мелию, лидера крупнейшей грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение".



В ЕС призвали политические силы в Грузии снизить напряженность и сесть за стол переговоров.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





