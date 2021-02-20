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В Палате представителей Конгресса США сделали заявление по ситуации в Грузии


20.02.2021   11:17


Лидеры комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США откликаются на текущие события в Грузии.

По информации грузинской редакции «Голоса Америки», председатель комитета демократ Грегори Микс и ведущий конгрессмен-республиканец Майкл Маккол призывают политические стороны к диалогу и мирному урегулированию событий, развернувшихся вокруг дела Мелия.

«Эскалация политической напряженности в Тбилиси грозит подорвать и дестабилизировать демократический прогресс, за который так боролся грузинский народ.

Мы призываем все стороны уважать демократические принципы и включиться в конструктивный диалог для мирного урегулирования событий, развившихся вокруг дела Мелия. Сильная и устойчивая грузинская демократия, уважающая верховенство закона и многопартийную систему критически важна не только для Грузии, но и для региональной стабильности», - заявляют в Конгрессе.

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