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В Палате представителей Конгресса США сделали заявление по ситуации в Грузии
20.02.2021 11:17
Лидеры комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США откликаются на текущие события в Грузии.
По информации грузинской редакции «Голоса Америки», председатель комитета демократ Грегори Микс и ведущий конгрессмен-республиканец Майкл Маккол призывают политические стороны к диалогу и мирному урегулированию событий, развернувшихся вокруг дела Мелия.
«Эскалация политической напряженности в Тбилиси грозит подорвать и дестабилизировать демократический прогресс, за который так боролся грузинский народ.
Мы призываем все стороны уважать демократические принципы и включиться в конструктивный диалог для мирного урегулирования событий, развившихся вокруг дела Мелия. Сильная и устойчивая грузинская демократия, уважающая верховенство закона и многопартийную систему критически важна не только для Грузии, но и для региональной стабильности», - заявляют в Конгрессе.
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