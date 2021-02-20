

Сенаторы США: Все стороны грузинского политического спектра должны вернуться за стол переговоров

20.02.2021 11:18





Мы глубоко обеспокоены политическими событиями, происходящими в последнее время в Грузии. Грузинский народ заслуживает верховенства закона, демократии и честной, независимой судебной системы, - об этом говорится в совместном заявлении члена комитета Сената США по международным отношениям Джима Риша и председателя подкомитета по Европе и региональному сотрудничеству Джин Шахин.



По их словам, для разрядки ситуации все политические стороны должны теперь вернуться за стол переговоров.



«За последние несколько лет мы неоднократно поднимали перед официальными лицами Грузии проблему политического преследования. Хотя мы рады отмене решения о задержании лидера оппозиции Ники Мелия, такие политические преследования и задержания происходить не должны никогда. Теперь все стороны политического спектра должны вернуться за стол переговоров политическая атмосфера должна разрядиться. Надеемся, что этот политический кризис закончится быстро и мирно», - отмечается в заявлении сенаторов.



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