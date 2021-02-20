

Парламент Грузии приступает к рассмотрению вопроса о вотуме доверия новому кабинету министров

20.02.2021 11:23





С сегодняшнего дня парламент Грузии приступает к рассмотрению вопроса о вотуме доверия новому кабинету министров страны. Обсуждение вопроса запланировано в профильных комитетах, фракции и с оппозиционными группами. В понедельник же депутаты примут решение о выражении доверия правительству на пленарном заседании законодательного органа.



Сегодня состоится совместное заседание комитетов — финансово-бюджетного, по отраслевой экономике и экономической политике, аграрным вопросам, окружающей среде и природным ресурсам и региональной политике и самоуправлению. На заседании планируется обсудить состав нового правительства, представленный кандидатом в премьер-министры Грузии Ираклием Гарибашвили парламенту для выражения доверия и правительственную программу на 2021-2024 годы «Для строительства европейского государства».



Позже намечено совместное заседание комитетов по европейской интеграции, делам диаспоры и Кавказа и международным отношениям. В повестке дня данного заседания также обсуждение состава правительства и правительственной программы, докладчик — кандидат в министры иностранных дел Давид Залкалиани.



Кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Гарибашвили назвал вчера новый состав правительства. В кабинете министров предполагается всего два изменения — пост министра обороны займет Джуаншер Бурчуладзе, а министерство регионального развития и инфраструктуры возглавит Ираклий Карселадзе.





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