

Бокерия: Основная цель - разрядка кризиса путем переговоров

20.02.2021 13:58





Основная цель - не посредничество, а разрядка кризиса путем переговоров. На мой взгляд, если у кого-то есть моральный и прагматический авторитет не перед какой-либо политической силой, а перед всей страной, то это наши литовские друзья, которые поддерживали Грузию во всех критических ситуациях, как при нынешнем правительстве, так и при прежнем, - об этом заявил один из лидеров «Европейской Грузии» Гига Бокерия в офисе партии, где лидеры партии встретились с председателем комиссии по иностранным делам Сейма Литвы Жигимантасом Павиленисом.



Как сказал Бокерия, Павиленис полностью информирован о текущих политических событиях в стране.



«Павиленис долгое время друг Грузии, а не какой-либо политической силы. Он при этом правительстве был послом в Соединенных Штатах, и это был известный анекдот, что у Грузии в Вашингтоне имеется два посла. При этом правительстве всем известны его позиции по вопросам суверенитета Грузии, членства в НАТО, вопросам безопасности, он является образцовой фигурой в Литве. Если кто-то может помочь Грузии, а не какой-либо стороне в выходе из этого кризиса, это лучшие друзья Грузии», - заявил Бокерия.



Как пояснил Бокерия, визит Жигимантаса Павилениса в Грузию в условиях пандемии указывает на то, что Литва всегда поддерживает Грузию в кризисной ситуации.



«После войны, и до этого, даже при этом правительстве, когда обсуждался вопрос помощи Грузии в сфере безопасности, Литва отличалась всегда. И в одной этой детали видно то, что и в такое время, во время пандемии состоялся такой визит. Мы стремимся с помощью всех друзей Грузии к разрядке этого кризиса мирным путем, но для этого нужна политическая воля со стороны правительства, необходимо движение к досрочным выборам и завершение политических преследований, освобождение политических заключенных», - заявляет Бокерия.



По его словам, оппозиция готова к началу переговоров с властью. По словам Бокерия, на встрече с Жигимантасом Павиленисом речь шла также о перспективе продолжения переговоров.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





