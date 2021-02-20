|
|
|
Бокерия: Основная цель - разрядка кризиса путем переговоров
20.02.2021 13:58
Основная цель - не посредничество, а разрядка кризиса путем переговоров. На мой взгляд, если у кого-то есть моральный и прагматический авторитет не перед какой-либо политической силой, а перед всей страной, то это наши литовские друзья, которые поддерживали Грузию во всех критических ситуациях, как при нынешнем правительстве, так и при прежнем, - об этом заявил один из лидеров «Европейской Грузии» Гига Бокерия в офисе партии, где лидеры партии встретились с председателем комиссии по иностранным делам Сейма Литвы Жигимантасом Павиленисом.
Как сказал Бокерия, Павиленис полностью информирован о текущих политических событиях в стране.
«Павиленис долгое время друг Грузии, а не какой-либо политической силы. Он при этом правительстве был послом в Соединенных Штатах, и это был известный анекдот, что у Грузии в Вашингтоне имеется два посла. При этом правительстве всем известны его позиции по вопросам суверенитета Грузии, членства в НАТО, вопросам безопасности, он является образцовой фигурой в Литве. Если кто-то может помочь Грузии, а не какой-либо стороне в выходе из этого кризиса, это лучшие друзья Грузии», - заявил Бокерия.
Как пояснил Бокерия, визит Жигимантаса Павилениса в Грузию в условиях пандемии указывает на то, что Литва всегда поддерживает Грузию в кризисной ситуации.
«После войны, и до этого, даже при этом правительстве, когда обсуждался вопрос помощи Грузии в сфере безопасности, Литва отличалась всегда. И в одной этой детали видно то, что и в такое время, во время пандемии состоялся такой визит. Мы стремимся с помощью всех друзей Грузии к разрядке этого кризиса мирным путем, но для этого нужна политическая воля со стороны правительства, необходимо движение к досрочным выборам и завершение политических преследований, освобождение политических заключенных», - заявляет Бокерия.
По его словам, оппозиция готова к началу переговоров с властью. По словам Бокерия, на встрече с Жигимантасом Павиленисом речь шла также о перспективе продолжения переговоров.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна