|
|
|
Жигимантас Павиленис: Объединитесь сейчас, пока еще не поздно
20.02.2021 17:28
Объединитесь сейчас, пока еще не поздно, будет уже поздно, когда вы снова увидите танки на ваших улицах и проблема в том, что России сегодня не нужны танки, вы сами боретесь друг с другом, это самый большой подарок Путину. Пожалуйста, остановитесь! – так обратился к власти и оппозиции председатель комитета по иностранным делам парламента Литвы Жигимантас Павиленис после встречи с грузинским коллегой Николозом Самхарадзе.
По его словам, Грузия может потерять все, в то время как сейчас перед ней открыто окно возможностей в условиях новой администрации США и повышенного фокуса Евросоюза к демократическим странам.
По словам Жигимантаса Павилениса, сегодня ситуация в Кавказском регионе достаточно сложная, и Западу нужна Грузия как лидер для обеспечения стабильности региона.
«С моим коллегой был довольно хороший разговор в связи с евроатлантическими устремлениями Грузии. Могу сказать, что для Грузии сейчас появляется окно возможностей в условиях прихода новой администрации президента в Вашингтоне, а также с новой энергией ЕС, которая сфокусирована на демократии. Хочу, чтобы Грузия была чемпионом в этом регионе, потому что Грузия - маяк этой политики на Кавказе. У вас очень довольно сложная ситуация в Кавказском регионе, и для того, чтобы мы были готовы внести вклад в процесс стабильности региона, нам нужна Грузия как лидер, как чемпион. Именно для этого нужно осуществить деэскалацию во внутригосударственной ситуации, вам нужно найти путь к диалогу. Что мы пытаемся сказать, и это будет повторяться на всех уровнях, на уровне министра иностранных дел и президента Литвы, которые могут приехать в Грузию, это то, что мы готовы помочь вам в этом процессе своим историческим опытом. Пожалуйста, сделайте все возможное для объединения! Завтра вы отметите День конституции, также приближается 100-летие оккупации, давайте отметим эти дни как дни объединения и диалога. Надеюсь, обе стороны найдут в себе силы для этого», - заявил Павиленис.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна