

Жигимантас Павиленис: Объединитесь сейчас, пока еще не поздно

20.02.2021 17:28





Объединитесь сейчас, пока еще не поздно, будет уже поздно, когда вы снова увидите танки на ваших улицах и проблема в том, что России сегодня не нужны танки, вы сами боретесь друг с другом, это самый большой подарок Путину. Пожалуйста, остановитесь! – так обратился к власти и оппозиции председатель комитета по иностранным делам парламента Литвы Жигимантас Павиленис после встречи с грузинским коллегой Николозом Самхарадзе.



По его словам, Грузия может потерять все, в то время как сейчас перед ней открыто окно возможностей в условиях новой администрации США и повышенного фокуса Евросоюза к демократическим странам.



По словам Жигимантаса Павилениса, сегодня ситуация в Кавказском регионе достаточно сложная, и Западу нужна Грузия как лидер для обеспечения стабильности региона.



«С моим коллегой был довольно хороший разговор в связи с евроатлантическими устремлениями Грузии. Могу сказать, что для Грузии сейчас появляется окно возможностей в условиях прихода новой администрации президента в Вашингтоне, а также с новой энергией ЕС, которая сфокусирована на демократии. Хочу, чтобы Грузия была чемпионом в этом регионе, потому что Грузия - маяк этой политики на Кавказе. У вас очень довольно сложная ситуация в Кавказском регионе, и для того, чтобы мы были готовы внести вклад в процесс стабильности региона, нам нужна Грузия как лидер, как чемпион. Именно для этого нужно осуществить деэскалацию во внутригосударственной ситуации, вам нужно найти путь к диалогу. Что мы пытаемся сказать, и это будет повторяться на всех уровнях, на уровне министра иностранных дел и президента Литвы, которые могут приехать в Грузию, это то, что мы готовы помочь вам в этом процессе своим историческим опытом. Пожалуйста, сделайте все возможное для объединения! Завтра вы отметите День конституции, также приближается 100-летие оккупации, давайте отметим эти дни как дни объединения и диалога. Надеюсь, обе стороны найдут в себе силы для этого», - заявил Павиленис.



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