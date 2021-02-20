

Турнава: Правительство может рассмотреть открытие гостиниц без открытия канатных дорог

20.02.2021 17:28





По заявлению кандидата на пост министра экономики и устойчивого развития Натии Турнава, в связи с зимними курортами правительство может рассмотреть возможность открытия гостиниц без открытия канатных дорог. Как отметила Турнава на совместном заседании комитетов парламента, постановка этого вопроса не лишена рационального смысла, однако открытие гостиниц должно происходить в условиях строгого контроля.



«На мой взгляд, мы можем вновь вернуться и рассмотреть только часть открытия гостиниц, хоть без открытия канатных дорог, если это будет сделано с соблюдением всех эпидемиологических норм. Думаю, это не лишено рациональности и один из вопросов, которые я подниму и буду обсуждать с министерством здравоохранения, насколько мы можем дать гостиницам использовать этот оставшийся месяц, конечно, при очень строгом контроле», - заявила Турнава.



По ее словам, одними из самых пострадавших секторов в условиях эпидемии оказались спортивные залы и частные детские сады.



«Если вы спросите меня о приоритетах, то, на мой взгляд, ближайшим приоритетом является междугородний транспорт. Это касается множества людей, возникло много трудностей, однако у ограничения мобильности были своя нагрузка и свои результаты и думаю, что вопросом номер один должен быть этот вопрос.



Очень активно идет обсуждение с ресторанами в связи с внутренними пространствами ресторанов, очень хорошо подключена инспекция труда, Министерство здравоохранения, мы также обсуждаем новые регуляции, и, наверное, это будет одним из следующих. Кроме того, в гостиницах мы пришли к очень хорошей модели и механизму, как можно открыть и разрешить проведение конференций, открытие пространств для конференций.



Фитнесы и частные детсады остаются закрытыми. Это та сфера, которой мы, правда, помогаем в рамках проекта «Производи в Грузии», но она пострадала больше всего, и я думаю, что одним из следующих шагов, вероятно, скорее, в марте, следует обсудить очень осторожное открытие остальных отраслей», - сказала Турнава.



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