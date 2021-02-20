

Жигимантас Павиленис: Грузия либо идет путем Литвы, либо превратится в Беларусь

20.02.2021 17:31





Если репрессии и конфликт продолжатся, то шансы Грузии будут просто уничтожены. К ЕС и НАТО присоединятся только лучшие, так что это ваш выбор, или вы хотите быть лучшими, хотите быть лидерами процесса, или хотите быть жертвой внутренних и внешних нападений, и останетесь в регионе между разными силами, которые вас просто разорвут, - об этом заявил председатель комитета по иностранным делам парламента Литвы Жигимантас Павиленис.



Он предложил сторонам от имени Литвы исполнить роль медиатора, заявив, что посетить страну могут министр иностранных дел, а также президент Литвы, однако эти визиты осуществятся только в том случае, если в стране будет диалог, а не конфликт.



По словам Павилениса, Литва по собственному опыту знает, что либо становишься членом ЕС и НАТО, либо погибаешь, другого выбора, в том числе, у Грузии нет, и, учитывая эту данность, стороны должны возобновить диалог.



«Я встречался с Никой Мелия, а также собираюсь встретиться со всеми политическими лидерами и представителями власти. Учитывая, что Литва - старый добрый друг Грузии и мы не покидали Грузию даже в самый трудный период, мы готовы предложить Грузии медиацию, но для диалога нужен партнер, партнер не может быть арестованным. Исходя из этого, мы действительно надеемся, что дело Ники Мелия закончится благоприятно, и у нас будет возможность исполнить роль медиатора между властью, Никой Мелия и всей оппозицией. Я действительно думаю, что Грузия должна воспользоваться этой возможностью, потому что это реально выбор - Грузия либо идет путем Литвы, либо превратится в Беларусь. Если она выберет путь Литвы, я вижу большую возможность интеграции в ЕС и НАТО, но когда мы вступали в ЕС и НАТО, в Литве левые и правые всегда работали вместе, мы никогда никого не сажали в тюрьму. Если репрессии и конфликт продолжатся и если это путь вперед, то шансы Грузии будут просто уничтожены, и у вас есть примеры других стран, таких как Украина и Молдова, и я хочу сказать, что только лучшие присоединятся к ЕС и НАТО, так что это ваш выбор. Либо вы хотите быть лучшими, хотите быть лидером процесса, либо хотите быть жертвой внутренних и внешних нападений, и останетесь в регионе между разными силами, которые вас просто разорвут. Вы однажды уже испытали ужасы войны и действительно хотите продолжать жить в таком статус-кво, который ничего не принесет? Мы знаем из личного опыта, что либо вступашь в ЕС и НАТО, либо гибнешь. У вас нет другой альтернативы, и если нет другой альтернативы, пожалуйста, прошу, говорите друг с другом! Прекратите политические репрессии! Освободите политзаключенных! Прекратите судебные дела, которые мешают продолжению этого диалога, и начните возводить мосты в будущее. Мы готовы вам помочь. Наш министр иностранных дел может приехать в Грузию, наш президент может приехать в страну, но мы приедем только в том случае, если продолжится диалог, а не будет протекать конфликт. Если вы хотите двигаться путем Литвы, пожалуйста, возобновите процесс диалога!», - заявил Жигимантас Павиленис.



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