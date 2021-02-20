

Грузинская оппозиция заявляет о готовности к диалогу

20.02.2021 17:53





«От имени оппозиции могу с уверенностью сказать, что мы сделаем все, чтобы способствовать деэскалации процесса, мы готовы к диалогу», — заявил председатель «Единого национального движения» Ника Мелия.



По словам Мелия, политическая жизнь обостряется с каждым часом, и когда внеплановый визит совершается с единственной целью деэскалации ситуации, то это очень ценно. Он поблагодарил председателя Комитета по иностранным делам Сейма Литвы Жигимантаса Павильониса за внимание, проявленное к Грузии.



«От имени оппозиции могу с уверенностью сказать, что мы сделаем все, чтобы способствовать деэскалации процесса, мы готовы к диалогу с привлечением наших партнеров, Литвы и не только Литвы. Естественно, мы надеемся, что в хотя бы в таком случае власть адекватно оценит реальность. Самое главное, что оппозиция по-прежнему стремится к диалогу, как и желала не доводить ситуацию до такого положения. Но диалог должен быть ориентирован на результат, а не диалогом ради диалога», — сказал Ника Мелия.





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