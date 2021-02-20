

В офисе «Национального движения» проходит встреча политических партий

20.02.2021 18:35





По информации одного из лидеров Республиканской партии Тамар Кордзая, в эти минуты в центральном офисе «Национального движения» проходит встреча политических партий, на которой обсуждается дальнейшая деятельность.



По ее словам, на встрече присутствуют все те оппозиционные партии, которые в последние дни находятся в офисе «Национального движения», и одна из тем обсуждения, в том числе, и будущие акции.



«О результатах обсуждения и принятом решении расскажет Ника Мелия. Самое главное и в чем мы согласованы до конца, мы по-прежнему принципиально требуем возобновления переговоров и начала серьезного обсуждения в связи со внеочередными выборами. Большего этого на данный момент сказать не могу, Ника Мелия расскажет сам, что решили оппозиционные партии», - сообщила Кордзая.





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