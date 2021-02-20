

Госинспекция начала расследование из-за жалоб на действия полицейских во время митингов в Тбилиси

20.02.2021 18:43





Служба государственной инспекции Грузии проверяет сообщения о применении полицейскими силы в отношении участников протестной акции в центре Тбилиси 19 февраля. Об этом говорится в заявлении ведомства, распространенном сегодня.



На основании жалоб, поступивших в службу, расследование начато по пункту «б» части 3 статьи 333 УК Грузии – «превышение служебных полномочий с применением насилия».



В рамках проверки следственное управление Госинспекции уже допросило одного из задержанных на митинге, назначено медицинское обследование. На опрос в ведомство вызваны и другие лица, имеющие отношение к делу.



«Служба государственного инспектора проведет все необходимые следственные и процессуальные действия для обеспечения эффективного расследования», — говорится в заявлении.



19 февраля в ходе протестных акций у парламента Грузии 25 человек были задержаны по обвинению в неподчинении требованиями сотрудников правоохранительных органов (статья 173 Кодекса об административных правонарушениях Грузии). Всех их освободили из-под стражи под расписку вечером того же дня.



Среди задержанных были пять представители оппозиционной партии «Лело для Грузии», которые протестовали из-за выдвижения на пост премьера Ираклия Гарибашвили. Кроме того, задержаны были еще 20 гражданских активистов, которые пытались установить палатки на проспекте Руставели.





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