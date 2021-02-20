

Джапаридзе: Наша цель это разрядка политического кризиса

20.02.2021 22:16





По заявлению лидера «Лело для Грузии» Бадри Джапаридзе, если между оппозицией и властью состоятся переговоры, запланированные оппозицией акции протеста могут быть отложены. Об этом Бадри Джапаридзе заявил журналистам после встречи лидеров оппозиции с председателем комитета по иностранным делам парламента Литвы Жигимантасом Павиленисом в офисе «Национального движения».



«Если начнется процесс переговоров, разумеется, акции протеста возможно отложить, потому что наша задача и цель - не акции протеста, наша задача и цель - разрядить политический кризис в этой стране. В противном случае мы можем увидеть процессы, контроль которых будет невозможен, и наши граждане получат очень большой ущерб. Поэтому наша задача – достичь соглашения по обоим направлениям. Первое, это немедленная разрядка кризиса, который связан с решением, принятым в плане ареста Мелия. Вторая - политический кризис, возникший после 31 октября», - заявил Бадри Джапаридзе.



Что касается встречи с председателем комитета по иностранным делам парламента Литвы, как отметил Бадри Джапаридзе, партнеры готовы содействовать в разрядке текущего политического кризиса и тому, чтобы было достигнуто соглашение между оппозицией и властью.



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