

В парламенте Грузии пройдет мероприятие, посвященное 100-летнему юбилею первой Конституции

21.02.2021 11:49





Сегодня, 21 февраля, в парламенте Грузии пройдет мероприятие, посвященное 100-летнему юбилею первой Конституции Грузии. В рамках мероприятия, председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе, президент Грузии Саломе Зурабишвили и потомок великого грузинского общественного деятеля, 10-летний Эквтиме Такаишвили, откроют Музей грузинского парламентаризма им. Эквтиме Такаишвили.



Торжественное заседание, посвященное 100-летнему юбилею первой Конституции, пройдет в зале пленарных заседаний. С речью выступят председатель парламента Арчил Талаквадзе, президент Саломе Зурабишвили, кандидат в премьер-министры Ираклий Гарибашвили и председатель Конституционного суда Мераб Турава.



По информации пресс-службы парламента, запланированы также выступления лидера парламентского большинства, председателя «Грузинской мечты – Демократической Грузии» Ираклия Кобахидзе, заместителя председателя парламента Грузии Левана Иоселиани и председателя комитета по интеграции с Европой Маки Бочоришвили.



На мероприятии будут присутствовать президент Грузии, кандидат в премьер-министры Грузии, председатели правительств и верховных советов автономных республик, представители дипкорпуса, председатели Конституционного и Верховного судов Грузии, мэр Тбилиси, председатель муниципального собрания Тбилиси, представители патриархии Грузии и религиозных конфессий, а также потомки Эквтиме Такаишвили.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





