

Юбилейное мероприятие, приуроченное к 100-летию первой Конституции, открылось в парламенте национальным гимном Грузии

21.02.2021 12:30





Юбилейное мероприятие, приуроченное к 100-летнему юбилею первой Конституции Грузии, открылось в парламенте национальным гимном Грузии.



К собравшимся обратился с речью председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе, в эти минуты же с речью выступает президент Грузии Саломе Зурабишвили.



В рамках мероприятия, председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе, президент Грузии Саломе Зурабишвили и потомок великого грузинского общественного деятеля, 10-летний Эквтиме Такаишвили, откроют Музей грузинского парламентаризма им. Эквтиме Такаишвили.



Торжественное заседание, посвященное 100-летнему юбилею первой Конституции, проходит в зале пленарных заседаний. С речью помимо председателя парламента Арчила Талаквадзе и президента Саломе Зурабишвили, выступят кандидат в премьер-министры Ираклий Гарибашвили и председатель Конституционного суда Мераб Турава.



По информации пресс-службы парламента, запланированы также выступления лидера парламентского большинства, председателя «Грузинской мечты – Демократической Грузии» Ираклия Кобахидзе, заместителя председателя парламента Грузии Левана Иоселиани и председателя комитета по интеграции с Европой Маки Бочоришвили.



На мероприятии присутствуют президент Грузии, кандидат в премьер-министры Грузии, председатели правительств и верховных советов автономных республик, представители дипкорпуса, председатели Конституционного и Верховного судов Грузии, мэр Тбилиси, председатель муниципального собрания Тбилиси, представители патриархии Грузии и религиозных конфессий, а также потомки Эквтиме Такаишвили.



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