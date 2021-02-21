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Пять человек задержаны на акции у здания парламента
21.02.2021 15:58
По информации МВД Грузии, в ходе потасовки на акции у здания парламента Грузии полиция задержала 5 человек.
Все пятеро задержаны по статье 173 Кодекса об административных правонарушениях, что подразумевает неповиновение законным требованиям сотрудника правоохранительного органа.
Напомним, что у парламента Грузии движения «За Грузию» и «Позор» проводят акцию, приуроченную к 100-летнему юбилею первой Конституции Грузии. Они попытались поставить палатки перед зданием парламента, однако правоохранители не позволили им это сделать.
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