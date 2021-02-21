

Карл Харцель: Обе стороны должны проявить лидерство и ответственность

21.02.2021 15:59





Для меня, как для европейца – это была Конституцией, вызывающей воодушевление, - заявил посол ЕС в Грузии Карл Харцель в беседе с представителями СМИ.



По словам Харцеля, принятая 100 лет назад первая Конституция Грузии носила очень прогрессивный характер.



«Для меня большая честь быть частью этого мероприятия, на котором отмечается 100-летний юбилей первой Конституции Грузии. Для меня, как для европейца - это была Конституцией, вызывающей воодушевление. При чтении Конституции прослеживается очень четкий месседж, что Грузия является частью большой европейской семьи. Эта Конституция носила очень прогрессивный характер, она давала женщинам и мужчинам равные возможности. Также следует отметить верховенство закона, права человека, свободу собраний, свободу слова, свободу медиа.



Для меня и моих европейских коллег очень большая честь находится сегодня здесь. Большое спасибо всем и поздравляю грузинский народ с этим днем», - заявил Карл Харцель.



Он сказал и по поводу создавшейся сегодня в Грузии обстановки.



«Обе стороны должны проявить лидерство и ответственность, чтобы ситуация вернулась туда, где она должна быть. Я и мои коллеги работаем над тем, чтобы ситуация стабилизировалась и стороны вернулись к столу переговоров», - заявил Карл Харцель.



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