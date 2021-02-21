

Президент Грузии: Мы потеряли и теряем много времени на бесконечные противостояние и поляризацию

21.02.2021 16:11





Мы потеряли и сегодня теряем много времени на бесконечные противостояние и поляризацию, продвижение же вперед заключается лишь в единстве и следовании к общей цели согласованными шагами, - об этом президент Грузии Саломе Зурабишвили завила в парламенте страны, выступая с речью на торжественном заседании, приуроченном к 100-летнему юбилею первой Конституции Грузии.



По заявлению президента, несмотря на то, что постоянно извне или изнутри создавались помехи протекающим в стране национальным и демократическим процессам, никто не смог заставить нас отказаться от наших демократических ценностей, которые утвердила Конституция 1921 года.



«Мы потеряли и сегодня теряем много времени на бесконечные противостояние и поляризацию, продвижение же вперед заключается лишь в единстве и следовании к общей цели согласованными шагами.



Мы можем гордиться нашей традицией права… Эта традиция создает исключительность нашего конституционализма. Эта традиция продолжается до сих пор. Хочу выразить уважение всем конституционалистам. Тем, кто внес свой вклад в создание Конституции 1995 года и в формирование всех изменений, которые осуществлялись в ней в дальнейшем.



Верю, что благодаря единодушию и объединению вокруг главных ценностей, Грузия станет сильным европейским государством – именно такой страной, о которой мечтали наши предки, принявшие первую Конституцию Грузии. Такой, какую диктует нам наша Конституция.



Наша Конституция пока еще имеет переходный вид, поскольку нам нужно преодолеть главнейший вызов – отчуждение нашей неотъемлемой части, абхазского и осетинского народов, нужно достичь объединения народов Грузии, восстановления сломанного моста и вместе закончить Конституцию – такова наша цель. Малым, но символическим шагом, предпринятым в этом направлении, является издание новой редакции Конституции на абхазском языке.



Еще раз поздравляю с сегодняшним днем», - заявила президент.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





