

Церцвадзе: Все антикоронавирусные ограничения, предположительно, будут сняты через две-три недели

21.02.2021 16:35





Руководитель тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе рассказал, чтосейчас рассматриваются изменения в связи с комендантским часом, после сего поэтапно будут отменены и другие ограничения.



Как заявил Церцвадзе Первому каналу Грузии, все антикоронавирусные ограничения, предположительно, будут сняты через две-три недели.



«Я не знаю точно, когда состоится следующее смягчение ограничений. Вы знаете, что сейчас в правительстве происходят изменения. Мы пока не знаем, какой будет позиция нового руководства, насколько оно ускорит процесс отмены ограничений или, наоборот, будет действовать осторожнее. Главное, чтобы население не способствовало тому, что это большое достижение — снижение уровня выявляемости ниже 3%, было потеряно, потому что снятие ограничений началось и закончится где-то через две-три недели, когда, предположительно, все ограничения будут сняты. Главное — чтобы нам не пришлось вернуться назад и заново вводить ограничения, как это пришлось сделать многим европейским странам», — сказал Церцвадзе, призвав население продолжать выполнять антикоронавирусные меры предосторожности — ношение маски, соблюдение дистанции и гигиену рук.





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