

Представители Сейма Литвы встретились с грузинскими неправительственными организациями

21.02.2021 17:37





Председатель Комитета по иностранным делам Сейма Литвы Жигимантас Павильонис, посол Литвы Андрюс Калиндра и второй секретарь посольства Шаруне Кубилюте встречаются с представителями грузинских неправительственных организаций. Встреча проходит в офисе Центра стратегического анализа Грузии.



Участники обмениваются мнениями на текущую политическую ситуацию в Грузии.



«В стране политический кризис, который политические партии просто не могут или не хотят разрядить. Литовское представительство очень важно в этом переговорном процессе. Очень важно, что при посредничестве депутатов Европарламента, работающих над этим вопросом, будет достигнута определенная договоренность с грузинскими политическими силами, потому что обе силы — «Национальное движение» и «Грузинская мечта» являются членами европейской семьи политических партий. Именно с участием европарламентариев и США станет возможным начать диалог и прийти к соглашению, чтобы страна не столкнулась с очень серьезной проблемой», — сказал Вано Мачавариани, один из руководителей Грузинского центра стратегического анализа.





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