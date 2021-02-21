|
|
|
Представители Сейма Литвы встретились с грузинскими неправительственными организациями
21.02.2021 17:37
Председатель Комитета по иностранным делам Сейма Литвы Жигимантас Павильонис, посол Литвы Андрюс Калиндра и второй секретарь посольства Шаруне Кубилюте встречаются с представителями грузинских неправительственных организаций. Встреча проходит в офисе Центра стратегического анализа Грузии.
Участники обмениваются мнениями на текущую политическую ситуацию в Грузии.
«В стране политический кризис, который политические партии просто не могут или не хотят разрядить. Литовское представительство очень важно в этом переговорном процессе. Очень важно, что при посредничестве депутатов Европарламента, работающих над этим вопросом, будет достигнута определенная договоренность с грузинскими политическими силами, потому что обе силы — «Национальное движение» и «Грузинская мечта» являются членами европейской семьи политических партий. Именно с участием европарламентариев и США станет возможным начать диалог и прийти к соглашению, чтобы страна не столкнулась с очень серьезной проблемой», — сказал Вано Мачавариани, один из руководителей Грузинского центра стратегического анализа.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна