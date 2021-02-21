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Ираклий Кобахидзе награжден парламентским орденом «Свободы»


21.02.2021   17:39


Бывший председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, усадивший в свое парламентское кресло "православного коммуниста" Сергея Гаврилова, награжден парламентским орденом «Свободы» - за вклад в конституционную реформу в Грузии и её авторство.

Орден Кобахидзе вручил председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе.

Ираклий Кобахидзе поблагодарил собравшихся и сказал, что новая редакция Конституции Грузии — важный шаг, приближающий Грузию к полноправному членству в евроатлантической семье.

Наряду с орденом Кобахидзе передана установленная законом денежная премия, которую лидер парламентского большинства перечислит детям с онкологическим диагнозом.

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