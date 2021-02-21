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Ираклий Кобахидзе награжден парламентским орденом «Свободы»
21.02.2021 17:39
Бывший председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, усадивший в свое парламентское кресло "православного коммуниста" Сергея Гаврилова, награжден парламентским орденом «Свободы» - за вклад в конституционную реформу в Грузии и её авторство.
Орден Кобахидзе вручил председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе.
Ираклий Кобахидзе поблагодарил собравшихся и сказал, что новая редакция Конституции Грузии — важный шаг, приближающий Грузию к полноправному членству в евроатлантической семье.
Наряду с орденом Кобахидзе передана установленная законом денежная премия, которую лидер парламентского большинства перечислит детям с онкологическим диагнозом.
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