

Ираклий Кобахидзе награжден парламентским орденом «Свободы»

21.02.2021 17:39





Бывший председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, усадивший в свое парламентское кресло "православного коммуниста" Сергея Гаврилова, награжден парламентским орденом «Свободы» - за вклад в конституционную реформу в Грузии и её авторство.



Орден Кобахидзе вручил председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе.



Ираклий Кобахидзе поблагодарил собравшихся и сказал, что новая редакция Конституции Грузии — важный шаг, приближающий Грузию к полноправному членству в евроатлантической семье.



Наряду с орденом Кобахидзе передана установленная законом денежная премия, которую лидер парламентского большинства перечислит детям с онкологическим диагнозом.





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