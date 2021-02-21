

Оппозиция готова отложить акцию, анонсированную на 25 февраля

21.02.2021 20:34





Оппозиция готова отложить акцию, анонсированную на 25 февраля. Как заявила одна из лидеров «Национального движения» Хатия Деканоидзе на общем брифинге оппозиции, у переговоров нет альтернативы.



По ее словам, создавшийся политический кризис власти и оппозиция должны разрешить путем диалога.



«На 25 февраля мы анонсировали акцию, приуроченную к 100-летию оккупации, в которой, разумеется, примет и должен был принять участие и Ника Мелия, которого преследуют из-за того, что власти привезли Гаврилова и усадили его в символ независимости Грузии. Однако, для того, чтобы мы, как весьма полный ответственности политический спектр, позаботились о спасении будущего этой страны, мы готовы параллельно с договоренностью о переговорах, вновь дать срок, пространство для компромисса властям и отложить анонсированную акцию, чтобы они сели к столу переговоров. Для того чтобы выполнили, в том числе требования наших партнеров, что были со стороны Конгресса, Сената и всех тех международных акторов, которые думают, что в Грузии политический кризис», - заявила Хатия Деканоидзе.



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