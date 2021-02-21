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Бокерия: Все заявления Ираклия Гарибашвили направлены против интересов страны
21.02.2021 20:40
Все заявления, которые мы услышали от Ираклия Гарибашвили, направлены против интересов страны. Если власти будут следовать данной риторике, это принесет стране катастрофические результаты, - заявил один из лидеров «Европейской Грузии» Гига Бокерия по поводу заявлений кандидата в премьер-министры Грузии Ираклия Гарибашвили.
По его же словам, стране нужна обстановка, при которой выборы выражают волеизъявление граждан, политзаключенные не сидят в тюрьме и политическое преследование не является инструментом сохранения власти.
«Это самый плохой выбор для находящейся в кризисе страны, чтобы такой человек назывался премьер-министром. Все заявления, которые мы услышали от Ираклия Гарибашвили, направлены против интересов страны, на подстрекательство ненависти, противостояния и только лишь на углубление кризиса. Если власти будут следовать данной риторике, это принесет стране катастрофические результаты и погубит их самих персонально, политически.
Стране нужны выборы, выражающие волеизъявление граждан, когда политзаключенные не сидят в тюрьме и политическое преследование не является инструментом сохранения власти. Мириться с тем, что предлагает стране режим Иванишвили невозможно. Выход в переговорах, им не провести такое, и они должны начать думать о выходе из этой ситуации», - отметил Бокерия.
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