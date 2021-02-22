

В Грузии выявлено 147 новых случаев коронавируса

22.02.2021 12:22





В Грузии выявлено 147 новых случаев коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена ​​на специальном сайте правительства stopcov.ge.



При этом за последние 24 часа в стране выздоровели 607 пациентов, а 12 пациентов скончались.



К этому времени в Грузии подтверждено 268 502 случая коронавируса, общее количество выздоровевших составляет 262 244 человека, а количество скончавшихся — 3447.



За последние 24 часа было проведено 5 275 тестов, включая 2 736 экспресс-тестов на антигены и 2 539 ПЦР-тестов.



Ежедневный показатель положительности выявления составляет 2,79 процента, за последние 14 дней — 2,6 процента, за последние 7 дней — 2,6 процента.



318 человек находятся в режиме карантина, 1713 человек — в стационаре под наблюдением, 207 человек — в ковид-гостинице.



21 февраля в Грузии было выявлено 258 новых случаев коронавируса, выздоровел 571 пациент.



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