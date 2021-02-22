

Литовский политик обратил внимание госсекретаря США на агрессивный тон в отношении Мелия

22.02.2021 12:22





Председатель Комитета по иностранным делам литовского Сейма Жигимантас Павильенис , находящийся в Тбилиси и проводящий встречи с представителями правительства и оппозиции, обращается к госсекретарю США Энтони Блинкену.



По словам Павилиониса, все политические партии, кроме правящей, публично заявили о своей готовности к мирным переговорам. Он также призвал госсекретаря США сосредоточиться на агрессивном и авторитарном тоне в отношении Ники Мелия:



«Все политические партии (кроме «Грузинской мечты») сегодня публично заявили о своей искренней приверженности мирному диалогу. Трансатлантическое сообщество демократий должно сосредоточиться на агрессивном, автократическом тоне и возможных действиях против лидера грузинской оппозиции».



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