

Чихладзе; Когда запаздывает ввоз даже символической дозы вакцины, это вина и бездействие правительства

22.02.2021 12:38





То, что запаздывает ввоз даже символической дозы вакцины, это вина и бездействие правительства, - так оценивает один из руководителей «Стратегии Агмашенебели» Серго Чихладзе в беседе с «IPN» задержку начала процесса вакцинации в Грузии.



Как отмечает Серго Чихладзе, задержка вакцинации от коронавируса связана с неэффективными действиями правительства.



«Вакцина не будет ввезена ​​с платформы «Ковакс» даже в обещанные сроки. Оказалось, что она запоздает еще на несколько недель. Мы имеем дело с неэффективными действиями власти, плохим менеджментом и пассивностью. В гораздо менее развитых, чем мы, экономически бедных странах вакцина уже ввезена с платформы «Ковакс» и путем прямых переговоров с производителями. Вакцинация уже началась в странах, нуждающихся и более бедных.



Исходя из этого, конечно, «заслуга» власти в том, что вакцинация задерживается, это досадный процесс. Кроме того, речь идет о символических дозах, которых, по составленному правительством плану, хватит на треть недели. По плану правительства, мы должны делать до 73-90 тысяч доз в неделю. В месяц должно быть сделано 300-400 тысяч доз, чтобы через 9-10 месяцев выйти к показателям, опубликованным в плане правительства.



Задержка ввоза и символической дозы это вина и бездействие правительства. Всегда везде опаздывает, не ведут переговоры с производителями, дружественными странами, платформа «Ковакс» тоже запаздывает», - заявляет Чихладзе.



Как отмечает Серго Чихладзе, на фоне задержки начала процесса вакцинации объявленный правительством план, до конца года вакцинация от коронавируса 60% населения, недостижим.



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