

Гарибашвили: Государство должно взять на себя основную ношу по сохранению бизнеса и рабочих мест

22.02.2021 12:39





«Роль государства в запуске роста экономики и поддержке бизнеса имеет решающее значение, особенно в условиях эпидемии коронавируса», — заявил кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Гарибашвили в своем выступлении перед членами фракции «Грузинской мечты».



«Я хочу выделить некоторые основные детали видения в виде ключевых тезисов и сказать, что мы должны сделать экономику и политику в стране прогнозируемыми. Каждый человек, каждый бизнесмен должен почувствовать, что мы живем в стабильной среде, где нет места неожиданным и отягчающим ситуацию событий, что государство будет их поддерживать во всех ситуациях, и что завтрашний день будет лучше, чем сегодняшний. Я также считаю, что роль государства в запуске роста экономики и поддержке бизнеса имеет решающее значение, особенно в условиях пандемии коронавируса. Более того, поддержка крупного, среднего и малого бизнеса станет краеугольным камнем государственной программы. Я считаю, что государство должно взять на себя основную ношу по сохранению бизнеса и рабочих мест», — заявил Ираклий Гарибашвили.



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