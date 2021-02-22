

Гарибашвили: За последние 30 лет мы сделали много ошибок, результаты которых мы видим сегодня

22.02.2021 12:39





Многие плохие вещи в течение этих 30 лет нашей родине мы сделали сами, некоторые по неопытности, некоторые по невежественности, осознанно или неосознанно, некоторые в меркантильных целях, — заявил кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Гарибашвили, обращаясь к членам фракции «Грузинской мечты».



«Прошедшие годы — часть нашей жизни и истории страны, конечно, из-за множества хороших событий, достижений, бесценного опыта они очень дороги для нас, но нужно прямо сказать, что за эти 30 лет наши люди совершили много ошибок, результаты которых мы видим сегодня. Конечно, в нашей стране есть недоброжелатели, как внутренние, так и внешние враги, объективные трудности, но мы должны сказать правду, многие плохие вещи в течение этих 30 лет нашей родине мы сделали сами, некоторые по неопытности, некоторые по невежественности, осознанно или неосознанно, некоторые в меркантильных целях», — заявил Ираклий Гарибашвили.



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