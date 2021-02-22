

Павилёнис не исключил санкций в случае ареста лидера грузинской оппозиции

22.02.2021 12:41

Новости-Грузия



Разговор о санкциях заходит, когда власти нарушают принципы демократии и задерживают политических оппонентов, подчеркивает находящийся в Тбилиси глава комитета по иностранным делам парламента Литвы Зигимантас Павилёнис. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов, какой будет реакция Евросоюза на задержание в Грузии лидера оппозиции, председателя партии «Единое национальное движение» Ники Мелия.



«Вопрос о санкциях еще не стоит на повестке дня, потому что я надеюсь, что правительство согласится на диалог. Задержание лидера оппозиции — не является путем к демократии. Если Мелия будет арестован, реагирование последует. Мы соберем всю информацию, и виновным придется заплатить цену …



Грузия — лидер демократии в регионе, и я хочу, чтобы так продолжалось. Сейчас у вас есть реальный шанс вступить в Европейский Союз и НАТО. Это не просто слова», — сказал Павилёнис на совместной пресс-конференции с лидерами оппозиции.



По словам высокопоставленного литовского парламентария, в связи с недавними событиями в стране Грузия привлечет большое внимание своих международных партнеров.



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