

Гарибашвили: идея маленького государства это миф

22.02.2021 13:46





Кандидат в премьер-министры Иракли Гарибашвили считает, что государство должно активно работать в сфере экономики и не следует возлагать надежды на то, что «т.н. невидимая рука», решит экономические проблемы в стране. Об этом Гарибашвили заявил сегодня 22 февраля, выступая перед депутатами «Грузинской мечты».

«Давайте скажем прямо, мы крутимся по одному кругу 30 лет. Я упомянул слово «прорыв», и мы еще не достигли этого прорыва.



Мы были свидетелями не одного ряда фасадных обновлений, фасадных реформ во время предыдущего правительства, и попытки дестабилизировать страну сегодня, конечно, являются преднамеренным актом, направленным на ослабление нашего государства.



Считаю, что мы должны разрушить фасадные мифы, которые десятилетиями мешали развитию нашей страны. Можно сказать, что такой миф — это идея слабого, маленького государства, которая подразумевает, что государство может как можно меньше вмешиваться в экономику, и тогда невидимая рука рынка будет регулировать все сама.



Я имею в виду тот контекст, который сегодня создается в стране и в мире. Я думаю, что история не знает прецедента развития, когда процессы протекают сами по себе. Ни Европа, ни Америка так не развивались», — сказал Гарибашвили.



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