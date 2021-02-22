

В Грузии могут измениться правила приема абитуриентов в вузы

22.02.2021 13:51





В Грузии могут измениться правила приема абитуриентов в вузы. Об этом сегодня, 21 февраля, на объединенном заседании комитетов парламента Грузии заявил кандидат в министры образования, науки, культуры и спорта Михаил Чхенкели.



«Мы обсуждаем такой подход, чтобы вместе с баллами реформированных национальных экзаменов предусмотрены были и другие компоненты, такие как средний балл в школе, рекомендации учителей и внеклассная работа», - сказал Чхенкели.



По его словам, этот метод апробирован в Америке, и в Грузии он будет внедрен по аналогичной модели.



Полтора года назад в Грузии была начата масштабная реформа системы образования. Одно из самых важных решений Минобразования - отмена выпускных экзаменов для школьников с 2019 года. С 2020 года абитуриенты сдают не четыре, а три обязательных экзамена. Сдачу такого предмета как общие навыки, который не преподается в школах, отменили.



В настоящее время, чтобы стать студентом, абитуриент должен сдать грузинский язык и литературу, иностранный язык, и один предмет по выбору: литература, математика, история, география, химия, физика, биология, изобразительное и прикладное искусство или гражданское образование. Общие навыки абитуриенты будут сдавать только в том случае, если этого потребует тот или иной университет, сообщает агентство «Новости-Грузия».



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