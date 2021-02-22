

Гарибашвили: Мероприятия по смягчению будут задействованы с этой недели

22.02.2021 13:52





На этой неделе у нас будет первое заседание координационного совета, на котором мы объявим конкретные мероприятия по смягчению, - заявил кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Гарибашвили в парламенте на заседании фракции «Грузинская мечта».



Как отметил Ираклий Гарибашвили в ответ на вопрос об ослаблении регуляций, облегчения будут задействованы уже с текущей недели. Он также коснулся процесса вакцинации и отметил, что страна получит вакцину в марте.



«Смягчения будут задействованы уже с этой недели, разумеется, при тесной координации с эпидемиологами, с учетом их рекомендаций и рекомендаций министра здравоохранения. Что касается вопроса о том, когда поступит вакцина, первая вакцина, как я услышал от министра здравоохранения, будет ввезена в марте, и к концу года мы проведем вакцинацию 60% нашего населения, разумеется, это будет добровольным», - сказал Ираклий Гарибашвили.









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