

Гарибашвили: Заявление литовского политика «ничего для нас не значит»

22.02.2021 13:57





Кандидат в премьер-министры Грузии Иракли Гарибашвили заявил, что заявление председателя Комитета по иностранным делам литовского Сейма Жигимантаса Павильениса, ни для него лично, ни «для правящей команды ничего не значит».



Данное заявление Гарибашвили было вызвано обращением литовского депутата к Государственному секретарю США Энтони Блинкену, в котором политик попросил американского дипломата обратить внимание на агрессивный тон в отношении Ники Мелия. Павильенис также отметил, что все грузинские политические партии выразили готовность начать мирные переговоры за исключением правящей «Грузинской мечты».



«Безусловно, неприемлемы и возмутительны заявления связанного с «Национальным движением» председателя одного из комитетов парламента, отмечу, особо дружественной республики. Хочу отметить, что это категорически неприемлемо для любой суверенной страны.



Призываю этого человека и наших друзей в максимально короткий срок положить конец подобным заявлениям.



Мы страна гостеприимная, но такие оскорбления гостей неприемлемы.



Заявления этого человека абсолютно ничего не значат лично для меня и нашей команды. Напомню этому человеку и всем, что наша команда избрана нашим населением. Население дало нам третий мандат на продолжение управления страной. Ни у кого нет права [к чему-то] нас призывать несправедливыми заявлениями», — сказал Гарибашвили.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





