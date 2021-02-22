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Гарибашвили о снятии карантинных ограничений
22.02.2021 13:58
«На этой неделе состоится заседание координационного совета, на котором будут приняты конкретные решения о снятии ряда карантинных ограничений» - заявил на выступлении в парламенте кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Гарибашвили.
По его словам, часть регуляций будут отменены уже на этой неделе, и все решения будут приниматься с учетом рекомендаций врачей.
Он также коснулся вопросов, связанных с вакцинацией населения Грузии.
«Первые партии вакцины прибудут в страну уже в марте, и до конца года вакцинацию пройдет 60% населения. При этом введение обязательной вакцинации не планируется, и прививки от коронавируса будут сугубо добровольными» - заявил Гарибашвили.
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