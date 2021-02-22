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Залкалиани: Грузия готова к обсуждению вопроса об участии в формате 3+3


22.02.2021   13:59


Кандидат в министры иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил на совместном заседании комитетов по европейской интеграции, делам диаспоры и Кавказа, и международным отношениям , что все три страны Южного Кавказа должны принять решение по платформам 3+3 и 3+2.

По его словам, Грузия выразила готовность обсудить этот вопрос с главами МИД Азербайджана и Турции в ближайшее время.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев выдвинул идею о создании платформы из шести стран, куда войдут Азербайджан, Армения, Грузия, Россия, Турция и Иран. Турецкая сторона в свою очередь выразила поддержку этой инициативе.

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