|
|
|
Залкалиани: Грузия готова к обсуждению вопроса об участии в формате 3+3
22.02.2021 13:59
Кандидат в министры иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил на совместном заседании комитетов по европейской интеграции, делам диаспоры и Кавказа, и международным отношениям , что все три страны Южного Кавказа должны принять решение по платформам 3+3 и 3+2.
По его словам, Грузия выразила готовность обсудить этот вопрос с главами МИД Азербайджана и Турции в ближайшее время.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев выдвинул идею о создании платформы из шести стран, куда войдут Азербайджан, Армения, Грузия, Россия, Турция и Иран. Турецкая сторона в свою очередь выразила поддержку этой инициативе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна