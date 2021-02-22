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Бокерия: Если они пойдут силовыми методами, это будет тяжелым ударом для страны
22.02.2021 14:15
Если они будут действовать в этом духе и пойдут силовыми методами, этим нанесут ущерб стране и погубятсебя. Это будет тяжелым ударом для страны, но, на мой взгляд, будет ускорением конца этой власти, - об этом заявил журналистам один из лидеров «Европейской Грузии» Гига Бокерия.
По его словам, если власть предпримет агрессивный шаг, это будет шагом против национальных интересов.
«Если они будут действовать в этом духе и пойдут силовыми методами, этим нанесут ущерб стране и погубят себя. Это будет тяжелый удар для страны, но, на мой взгляд, будет ускорением конца этой власти. Именно поэтому оппозиционный спектр, все стратегические друзья Грузии и сенат призвали, что сейчас их обязанность сделать шаг к диалогу, досрочным выборам, прекращению преследований по политическому признаку и выполнению соглашения от 8 марта. Это единственный верный путь, все остальное, особенно испуганный и агрессивный шаг, - это шаг против национальных интересов нашей страны», - заявил Бокерия.
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