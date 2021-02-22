

Полиция вывела одного человека с территории парламента

22.02.2021 14:18





Полиции пришлось вывести одного человека с территории парламента, где проходит акция протеста. Участник акции попытался сделать пульверизатором надпись за зданием парламента, однако полиция ему не позволила этого сделать.



Активисты молодежной организации «Европейская Грузия» проводят акцию протеста на улице Зубалашвили у заднего входа в парламент. Протестующие принесли с собой картонную коробку с фотографиями и комментариями президента и членов правительства.



По словам участников акции, они протестуют против российского курса власти и призывают к досрочным парламентским выборам.



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