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Гарибашвили: Ника Мелия - криминал, которого объявили председателем партии
22.02.2021 14:44
«Ника Мелия — обычный криминал. Этого криминала объявили председателем партии, и нам говорят, что мы не должны его трогать за то вероятное преступление, я имею в виду попытку штурма парламента и свержение власти силовым путем», — заявил кандидат в премьер-министры Грузии в парламенте Ираклий Гарибашвили.
Кандидат в премьер-министры коснулся переговоров с оппозицией и отметил, что власть готова сесть за стол переговоров.
«Что касается видения переговоров с оппозицией. Думаю, что здесь нужно отделить радикальное крыло от конструктивного. Насколько я знаю, к счастью, есть конструктивно настроенные оппозиционеры, которым мы никогда не отказывали в диалоге. Мы готовы к диалогу без каких-либо условий. Мелия — криминал, потому что суд признал его виновным по делу о банкротстве «Банка Карту». Кстати, об этом все забывают. Просто, это алиби, и я напоминаю всем, что алиби в этой стране не может быть формальным председательством в политической партии. Что за председатель «Национального движения» Мелия, хорошо всем известно. Председателем «Национального движения» является Саакашвили, другого лидера в «Национальном движении» нет. Мелия, до этого был Вашадзе, всегда есть временные председатели, формальные лица», — заявил Гарибашвили.
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