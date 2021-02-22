

Екатерина Тикарадзе пояснила причины задержки ввоза вакцины

22.02.2021 14:44





По словам кандидата в министры здравоохранения, Грузия подписала 3 соглашения о ввозе вакцины от коронавируса.



Екатерины Тикарадзе отметила, что несмотря на перенос сроков доставки препарата, ведется активная работа по ускорению процесса ввоза вакцины в Грузию.



«В настоящее время у нас есть три соглашения: частично с платформой COVAX, частично напрямую с производителем. Сроки для этого этапа корректируются, поскольку Pfizer несколько задерживает поставку, 30 тысяч вакцин этой компании пока не импортированы. Однако мы активно работаем над ускорением этого процесса», - сказала Тикарадзе.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





