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Екатерина Тикарадзе пояснила причины задержки ввоза вакцины


22.02.2021   14:44


По словам кандидата в министры здравоохранения, Грузия подписала 3 соглашения о ввозе вакцины от коронавируса.

Екатерины Тикарадзе отметила, что несмотря на перенос сроков доставки препарата, ведется активная работа по ускорению процесса ввоза вакцины в Грузию.

«В настоящее время у нас есть три соглашения: частично с платформой COVAX, частично напрямую с производителем. Сроки для этого этапа корректируются, поскольку Pfizer несколько задерживает поставку, 30 тысяч вакцин этой компании пока не импортированы. Однако мы активно работаем над ускорением этого процесса», - сказала Тикарадзе.

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