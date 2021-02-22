

Гарибашвили: «Революция роз» полностью разрушила экономику Грузии

22.02.2021 15:23

"СОВА"



По словам кандидата в премьер-министры Ираклия Гарибавшили, в начале нулевых, население Грузии, уставшее от тяжелого десятилетия, возлагало большие надежды на «Революцию роз», которая в конечном счете полностью разрушила экономику страны.



«Наш народ, уставший от трудного десятилетия, возложил все свои надежды на так называемую революцию роз, и в результате вместо призрачного развития мы полностью разрушили и без того безнадежную экономику», — сказал Гарибашвили.



При этом, политик пообещал предоставить действенный десятилетний план экономического развития Грузии в ближайшие 100 дней.





#новости

Гарибашвили: «Революция роз» полностью разрушила экономику Грузии



Автор:



СОВА

Опубликовано: 22.02.2021



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По словам кандидата в премьер-министры Ираклия Гарибавшили, в начале нулевых, население Грузии, уставшее от тяжелого десятилетия, возлагало большие надежды на «Революцию роз», которая в конечном счете полностью разрушила экономику страны.



«Наш народ, уставший от трудного десятилетия, возложил все свои надежды на так называемую революцию роз, и в результате вместо призрачного развития мы полностью разрушили и без того безнадежную экономику», — сказал Гарибашвили.



При этом, политик пообещал предоставить действенный десятилетний план экономического развития Грузии в ближайшие 100 дней.



Словам Ираклия Гарибашвили, произнесенным с высокой трибуны, противоречат статистические данные и экспертные мнения, демонстрирующие в 2020-м самый сильный экономический спад с 1994-го года ( — 6,1%). Специалисты отмечают, что пандемия коронавируса нанесла по экономике Грузии удар, который не сравнится с экономическим кризисом 2009-го, усугубленным августовской войной.



Согласно данным Всемирного банка, экономический рост Грузии в период правления «Грузинской мечты» ни разу не превысил 5%, а при «Едином национальном движении» в среднем составлял 5,79%. Исключением стали лишь 2008 (2,4%) и 2009 (3,6%) (августовская война и глобальный экономический кризис).



Самый высокий экономический рост при предыдущем правительстве был зафиксирован в 2007 году (12,58%), а во время правления «Грузинской мечты» в 2019 году (4,98%).



При этом, если верить цифрам, в 2004-2012 годах, когда у власти находилась партия Михаила Саакашвили, объем экономики Грузии увеличился на 70,7%.





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