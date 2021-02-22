

«Грузинская мечта» критикует литовского депутата

22.02.2021 16:05





Руководитель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе и кандидат на пост премьер-министра Грузии Ираклий Гарибашвили критикуют председателя комитета по иностранным делам Сейма Литвы Жигимантаса Павилёниса.



Литовский парламентарий, находящийся с визитом в Грузии, накануне заявил: «Вы уже теряете территории, хотите потерять и мечту? Если не объединитесь, не будете работать вместе, придется заплатить большую цену».



Эти слова руководители правящей партии Грузии считают «странными» и «возмутительными».



«Как оказалось, в его заявлении была такая фраза: «Вы уже потеряли территории, а сейчас теряете мечту». Такие заявления относительно оккупированных территорий нашей страны абсолютно неприемлемы», – отметил Мамука Мдинарадзе.



Ираклий Гарибашвили же заявил, что Павилёнис связан с оппозиционной партией «Национальное движение», а для него и лидеров «Грузинской мечты» заявления политика «ничего не значат».



«Мы – гостеприимная страна, но оскорбления со стороны гостей для нас неприемлемы», – отметил кандидат на пост премьер-министра, выступая в парламенте.



Председателя комитета по иностранным делам Сейма Литвы Жигимантас Павилёнис провел в Тбилиси встречи с лидерами оппозиции и представителями «Грузинской мечты». Он призвал власти Грузии пойти на уступки оппозиции. Он говорит, что «если Грузия на самом деле намерена вступить в Евросоюз и НАТО, то, сажая друг друга в тюрьмы», страна туда точно не попадет.



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