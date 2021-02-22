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Гарибашвили планирует обсудить тему Давид-Гареджи с президентом Азербайджана
22.02.2021 16:07
Кандидат на пост премьер-министра Грузии Ираклий Гарибашвили заявил в парламенте, что поездка в Азербайджан будет для него одним из первых зарубежных визитов. Гарибашвили планирует обсудить с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым вопрос делимитации-демаркации границы и тему монастырского комплекса Давид-Гареджи.
Гарибашвили говорит, что Азербайджан – близкий и стратегический друг Грузии, а страной руководит «мудрый правитель, господин Алиев», с которым у него «очень хорошие отношения».
«У нас будет диалог с Азербайджаном, нашим братским государством. Верю, что господин Алиев и дружественная азербайджанская сторона примет разумные решения, мы сможем провести переговоры и найти общий язык», – сказал он.
Гарибашвили также обвинил экс-президента Грузии Михеила Саакашвили в предательстве и добавил, что тот принял решения, которые нанесли ущерб стране.
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