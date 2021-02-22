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Гарибашвили: Переговоры и диалог с оппозицией необходимы, но не с этими криминалами
22.02.2021 16:10
Переговоры и диалог с оппозицией необходимы, но не с этими криминалами, деструктивными горячими головами, которые хотят разрушения нашей страны, - заявил кандидат в премьер-министры Ираклий Гарибашвили в парламенте, на заседании фракции «Грузинская мечта».
Как отметил Ираклий Гарибашвили, комментируя вопрос о председателе «Национального движения» Нике Мелия, закон должен быть исполнен.
«Если они открыто заявляют, что такая партия является убежищем криминалов и убежищем террористов, то и это очередное признание для нашей прокуратуры. Так что, мой ответ прост, закон должен быть исполнен, в нашей стране должен быть порядок, и все люди или организации, которые вышли за пределы конституционного порядка и рамок, им придется вернуться в эти рамки. Я даю такую гарантию! Переговоры и диалог с оппозицией необходимы, но не с этими криминалами, деструктивными горячими головами, которые хотят разрушения нашей страны. Повторяю, господин Мелия, любой, в данном случае фамилия не имеет значения, где бы не скрывался, не сможет спрятаться от правосудия, закон должен быть исполнен! Закон будет исполнен, и я еще раз призываю этих людей вернуться в рамки закона и Конституции. Очень скоро им придется это сделать!», - заявил Гарибашвили.
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