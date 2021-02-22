

Саакашвили: «Бедная моя страна, в чьих руках ты оказалась»

22.02.2021 16:34

СОВА



«Бедная моя страна, в чьих руках ты оказалась – этот балаган близится к завершению!», — заявил Михеил Саакашвили. Таким образом экс-президент отреагировал на вручение председателю «Грузинской мечты» Ираклию Кобахидзе Парламентского ордена свободы. При этом Саакашвили отметил, что в свое время он сам инициировал учреждение награды.



«Орден был учрежден по моей инициативе. В моем представлении эти ордена должны были вручаться грузинским героям, которые внесли особый вклад в укрепление свободы Грузии. А также иностранным деятелям, таким как Джон Маккейн или Кондолиза Райс.



Бедная моя страна, в чьих руках ты оказалась – но этот балаган близится к завершению! А еще Гарибашвили сегодня заявил, что грузинская экономика окончательно рухнула после «Революции роз». Значит, когда она увеличилась в 4 раза — это было развалом, а теперь, когда она не то что увеличилась, а сократилась на 6% — процветание?», — написал Саакашвили на своей странице в Facebook.



Напомним, кандидат в премьер-министры Ираклий Гарибавшили заявил, что в начале нулевых, население Грузии, уставшее от тяжелого десятилетия, возлагало большие надежды на «Революцию роз», которая в конечном счете полностью разрушила экономику страны.



«Наш народ, уставший от трудного десятилетия, возложил все свои надежды на так называемую революцию роз, и в результате вместо призрачного развития мы полностью разрушили и без того безнадежную экономику», — сказал он.



Однако, согласно данным Всемирного банка, экономический рост Грузии в период правления «Грузинской мечты» ни разу не превысил 5%, а при «Едином национальном движении» в среднем составлял 5,79%. Исключением стали лишь 2008 (2,4%) и 2009 (3,6%) (августовская война и глобальный экономический кризис).



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