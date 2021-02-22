

В «Грузинской мечте» назвали критику литовского депутата «возмутительной»

22.02.2021 16:36

Новости-Грузия



Кандидат в премьер-министры Ираклий Гарибашвили и председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе осудили заявления председателя комитета по иностранным делам парламента Литвы Зигимантаса Павильониса.



Во время своего трехдневного визита в Тбилиси Павильонис провел встречи с оппозицией и правитальством и неоднократно заявлял, что диалог необходим для разрядки возникшего в Грузии политического кризиса. Он призвал власти прекратить репрессии, преследования политических оппонентов, судебные дела против политических лидеров. По его словам, в противном случае Грузия не сможет стать членом Европейского Союза и НАТО.



«Вы уже теряете территории, хотите ли вы также потерять свое будущее? Если вы не объединитесь и не будете работать вместе, цена, которую вам придется заплатить, будет высокой», заявил Павильонис 21 февраля.





По завершению визита в Тбилиси Павильонис также призвал Госсекретаря США Энтони Блинкена проявить интерес к «агрессивному и автократическому тону правительства «Грузинской мечты» в отношении лидера оппозиции Ники Мелия».



Именно на эти высказывания остро отреагировали в руководстве «Грузинской мечты».



«Абсолютно неприемлемы и возмутительны заявления одного из председателей парламентского комитета дружественной нам страны, который напрямую связан с «Национальным движением». Я хочу отметить, что это совершенно неприемлемо для суверенной страны, у которой есть самолюбие. Я призываю этого человека и его друзей в «Нацдвижении», чтобы в максимально сжатые сроки прекратить такие заявления. Мы, конечно же, гостеприимная страна, но такие заявления гостей для нас абсолютно неприемлемы. Абсолютно ничего не значат эти заявления лично для меня и для нашей команды, для нашего правительства”, — сказал журналистам Грузии Ираклий Гарибашвили.



С этим мнением согласился и Мамука Мдинарадзе.



«Такие заявления абсолютно неприемлемы. Если кто-то думает, что должен говорить об аннексии в отношении наших оккупированных территорий, то мы не настроены на это. Оккупация наших территорий является нашей главной болью и совершенно неприемлемо, если кто-то считает их потерянными», сказал Мдинарадзе.





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