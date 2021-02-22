

Военнослужащие почтили память Арчила Татунашвили

22.02.2021 16:38





Прошло три года со дня смерти Арчила Татунашвили. Заместитель командующего Силами обороны Грузии, начальник Генерального штаба, бригадный генерал Джонни Татунашвили и военнослужащие почтили память Арчила Татунашвили.



Военнослужащие посетили братское кладбище Мухатгверди, где пообщались с членами семьи погибшего и еще раз выразили соболезнования.



Три года назад, 22 февраля, в Ахалгори оккупационным режимом были незаконно задержаны Арчил Татунашвили, Леван Куташвили и Иосеб Павлиашвили. 23 февраля стало известно, что Арчил Татунашвили убит. Младший сержант Арчил Татунашвили служил в Силах обороны с 2007 по 2011 год. Арчил Татунашвили похоронен с воинскими почестями на братском кладбище Мухатгверди.



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