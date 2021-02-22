

Созданная в связи с выборами следственная комиссия укомплектована четырьмя членами

22.02.2021 16:38





Созданная в связи с парламентскими выборами следственная комиссия укомплектована четырьмя членами.



Об этом заявил член большинства Георгий Кахиани.



По словам Кахиани, в комиссии будет два члена от оппозиционной группы и двое от большинства.



«Сегодня комиссия укомплектована четырьмя членами. Двое будут представителями оппозиционной группы, двое из группы власти, но комиссия открыта для всех. Любой оппозиционер, который должен был уже вступить в комиссию и еще не принял решение, в дальнейшем будет иметь возможность войти в комиссию и участвовать в её работе», — заявил Георгий Кахиани.



По его словам, отказ представителей оппозиции участвовать в работе следственной комиссии указывает на то, что «т.н тема фальсификаций не соответствует действительности, а их выдумка».



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